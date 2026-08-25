Campaña de donación de plaquetas y prevención del dengue

El Hospital Señor del Milagro, a través de su Servicio de Hemoterapia y Laboratorio de Virología, junto al LIP Bioc, llevará adelante la campaña “Una donación que salva dos vidas: Promoción de la donación de plaquetas y prevención del dengue”, destinada a fortalecer la concientización comunitaria sobre la prevención de esta enfermedad y promover la incorporación de potenciales donantes de plaquetas.

La actividad se desarrollará el miércoles 26 de agosto, de 9 a 12, en la puerta del Hospital Señor del Milagro y será gratuita y abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se realizarán charlas educativas, stands informativos, juegos y actividades recreativas, además de la entrega de material de difusión vinculado con la prevención del dengue y la donación de plaquetas.

También se brindará información sobre la plaquetoaféresis, se abordarán mitos y verdades relacionados con la donación y se registrará a las personas interesadas en convertirse en potenciales donantes de plaquetas.

Donación de plaquetas y prevención

Durante los períodos de circulación y brote de dengue puede incrementarse la demanda de componentes sanguíneos, entre ellos los concentrados de plaquetas, utilizados en determinados tratamientos médicos y en pacientes que presentan trombocitopenia grave.

La plaquetoaféresis es un procedimiento que permite obtener una cantidad significativa de plaquetas a partir de un único donante, contribuyendo a la disponibilidad de este componente para los pacientes que lo requieren.

Como parte de las actividades de promoción y prevención, durante la jornada también se entregarán materiales educativos y repelentes donados por la marca X5, destinados a acompañar las acciones de concientización comunitaria frente al dengue.