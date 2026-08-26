Tiene 13 años y sueña con una familia que lo adopte

Un adolescente de 13 años que reside en un dispositivo de protección espera la oportunidad de integrarse a una familia.



Las personas que lo conocen destacan su entusiasmo cuando asiste a los talleres de comics y dibujo, donde disfruta creando historias. Además le gustan los talleres de cerámica y educación física. El joven cursa actualmente el primer año de la escuela secundaria con adaptaciones curriculares acordes a sus necesidades de aprendizaje y, para acompañar su desarrollo integral, cuenta con el apoyo de terapias en el marco de un diagnóstico de discapacidad intelectual leve y trastorno generalizado del desarrollo.



Cada vez que puede cuenta que le encantaría tener una familia que le dé la contención, el amor y la protección necesarios para continuar su proyecto de vida. El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta convocó a personas solas o parejas de todo el país que tengan la disponibilidad de acompañar su crecimiento personal, social, educativo y emocional, respetando siempre sus tiempos y singularidades, y promoviendo su autonomía progresiva en un entorno familiar seguro.



Quienes deseen obtener más información o postularse pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al teléfono (0387) 4258026, de lunes a viernes de 8 a 13, o por WhatsApp al 387 440-9797. También pueden realizar consultas por correo electrónico a [email protected] .



Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción disponible en el link de abajo y remitirla como documento adjunto al correo electrónico del Registro. En el caso de postulantes domiciliados fuera de la provincia de Salta, las evaluaciones de idoneidad se llevarán a cabo en coordinación con el registro correspondiente a su jurisdicción.