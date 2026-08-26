Puesta en valor del Museo de Ciencias Naturales de la UNSa

La Municipalidad y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) firmaron un convenio de cooperación para llevar adelante la puesta en valor de la fachada exterior del Museo de Ciencias Naturales “Lic. Miguel Ángel Arra”, ubicado en el parque San Martín.

El acuerdo fue firmado por el intendente, Emiliano Durand, y el rector de la UNSa, Miguel Nina, y contempla la intervención y reparación de la fachada de este histórico edificio, que forma parte del patrimonio y del paisaje urbano de uno de los sectores más visitados de la ciudad.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, destacó que la intervención se enmarca en el trabajo que lleva adelante la gestión municipal para recuperar y embellecer edificios históricos y espacios de valor para la ciudad.

“Es un edificio muy importante porque está en pleno centro de la ciudad y en un lugar muy turístico para nosotros. Salta vive del turismo, por eso es muy importante mantener esta fachada histórica en condiciones”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el rector, Miguel Nina, destacó la predisposición del municipio y explicó que la Universidad acompañará este aporte mediante capacitaciones y propuestas de formación.

Entre las alternativas previstas se encuentran diplomaturas, tecnicaturas y cursos, además de propuestas vinculadas al aprendizaje de idiomas a través del Centro de Lenguas y capacitaciones en áreas como minería y datos.

La propuesta permitirá ampliar las oportunidades de capacitación para trabajadores y vecinos de la ciudad y fortalecer, a su vez, el trabajo conjunto entre ambas instituciones.