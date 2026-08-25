Recomiendan extremar recaudos al comprar pasajes de Flybondi

La Municipalidad de Salta, a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor, recomienda a quienes tengan previsto viajar con Flybondi tomar todos los recaudos necesarios antes de realizar una compra y verificar previamente el estado de los vuelos ya adquiridos.

El director general de Defensa del Consumidor del municipio, Alberto Córdoba, explicó que la empresa ha atravesado inconvenientes en el cumplimiento de vuelos vendidos y, por este motivo, aconsejó a los pasajeros que ya cuentan con un pasaje utilizar los distintos canales de comunicación disponibles para confirmar previamente su vuelo.

Asimismo, señaló que actualmente la página web de la empresa se encuentra activa y permite adquirir nuevos pasajes, aunque con rutas y frecuencias reducidas. En este contexto, recomendó a los consumidores informarse correctamente antes de concretar cualquier operación.

Recomendaciones para los pasajeros:

– Verificar el estado del vuelo antes de viajar y, especialmente, si ya se cuenta con un pasaje adquirido.

– Conservar todos los comprobantes de la compra, incluidos mails, tickets y recibos.

– Guardar capturas de pantalla de la oferta y de las condiciones de contratación al momento de realizar la operación.

– Ante una cancelación o reprogramación, realizar el reclamo por escrito y solicitar información sobre las alternativas disponibles, como reubicación o reintegro, según corresponda.

– Guardar toda comunicación mantenida con la empresa y conservar el número de gestión del reclamo.

– Ante cualquier inconveniente, no dar por perdido el dinero: el consumidor tiene derecho a reclamar una solución.

Córdoba recordó, además, que, ante dudas o inconvenientes, los vecinos pueden comunicarse directamente con Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta a través de WhatsApp al número 3872542826.

También pueden acercarse personalmente, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, a las oficinas ubicadas en avenida Paraguay 1240.