Se puso en marcha el Tren 25 de Mayo para acercar servicios a diferentes localidades salteñas

En Campo Quijano, el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello pusieron en marcha los servicios del Tren 25 de Mayo que inicia su atención en la provincia.

Sáenz y Pettovello recorrieron la formación compuesta de 11 vagones especialmente equipados y dialogaron con los profesionales y los vecinos que desde temprano comenzaron a acercarse a la estación de trenes del Portal de los Andes, donde permanecerá hasta el próximo viernes.

El Gobernador destacó esta iniciativa y subrayó el trabajo conjunto que se expresa en beneficios para la gente: “Trabajamos juntos entre Provincia, Nación y municipios para llevar servicios a nuestra gente. Tenemos que brindar respuestas, llevar soluciones concretas”, expresó.

En el mismo sentido, la ministra Pettovello resaltó el trabajo coordinado y la “excelente relación con la provincia y en particular con el gobernador Sáenz. Lo primero como funcionarios públicos es servir a la gente, es nuestro deber”.

Explicó que en el Tren 25 de Mayo se brindan todos los servicios que tiene el Ministerio a su cargo y a los que se le suman los de la provincia y municipios. “Esta esta una de las dos formaciones junto a la 9 de Julio. Es un convoy de trocha angosta que fue restaurado y puesto en marcha por el Ministerio de Capital Humano para brindar asistencia sanitaria y social gratuita en todo el país”, subrayó.

El gobernador Sáenz junto a la ministra Pettovello también compartieron la actuación del Coro de Adultos Mayores que preparó un repertorio especial para la ocasión. Además, entregaron a los niños, los anteojos confeccionados en el marco del programa Ver para ser Libres.

En la formación se brindan más de 15 prestaciones como atención oftalmológica con elaboración de anteojos, odontología, odontopediatría, fonoaudiología y vacunación correspondiente al Calendario Nacional.

También, asistencia y orientación para trámites ante ANSES y RENAPER, asesoramiento jurídico, educación alimentaria, orientación para huertas, adopciones y el programa Comunidades de Crianza.

La provincia se sumó con la participación de la Línea 102, el Ente Regulador de los Servicios Públicos y áreas vinculadas con personas mayores y políticas sociales. También se equipó un vagón con el sistema del Hospital Público Digital SAFESA.

En tanto el municipio lo hizo con sus servicios como la vacunación antirrábica.

Para acceder a las distintas prestaciones durante la estadía de la formación en Campo Quijano, los vecinos pueden gestionar previamente su turno mediante un formulario digital habilitado para la semana del 24 al 28 de agosto en https://h1.nu/1wHCi

El tren tiene también espacios destinados a actividades recreativas, culturales y educativas, entre ellos una biblioteca, un sector lúdico y un microcine para niños.

Luego de su paso por Campo Quijano, el Tren 25 de Mayo continuará su recorrido por otros municipios salteños. La planificación contempla su llegada a Cerrillos del 31 de agosto al 4 de septiembre, General Güemes del 21 al 25 de septiembre, Pichanal del 28 de septiembre al 2 de octubre y, finalmente, Joaquín V. González del 5 al 9 de octubre.

Esta iniciativa fue coordinada entre el Ministerio Capital Humano de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de acercar a la comunidad servicios gratuitos.

Fueron parte de la bienvenida oficial, el vicegobernador Antonio Marocco; el intendente de Campo Quijano, Lino Yonar; los ministros de Desarrollo Social Mario Mimessi y de Salud Pública, Federico Mangione, entre otras autoridades.