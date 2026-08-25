Javier Milei se reúne con legisladores en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei encabezará este martes una reunión en Casa Rosada con legisladores de La Libertad Avanza y aliados, en la previa de las votaciones por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo busca asegurar los votos necesarios para avanzar con proyectos económicos y designaciones judiciales, en una semana marcada por la tensión política y el pulso legislativo en ambas cámaras del Congreso.

Milei apuesta a recuperar protagonismo político con una cumbre en la Rosada este martes a las 17:30, en la antesala de definiciones para ordenar la estrategia antes de las sesiones en Diputados y el Senado. Se pondrán en juego proyectos económicos como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal, además de un paquete de designaciones judiciales que incluye pliegos para la Cámara Federal porteña, en medio de negociaciones con bloques aliados para asegurar los votos necesarios.

En el Senado, el oficialismo citó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles con la idea de sesionar al día siguiente. En la agenda figuran tratados internacionales y 67 pliegos judiciales. entre ellos los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña, un tribunal clave en causas de corrupción.

Por su parte, Patricia Bullrich, la jefa del bloque de la LLA, lleva adelante las negociaciones con aliados para garantizar los votos, mientras otros bloques reclaman ampliar el temario. La jugada busca ordenar la estrategia parlamentaria y asegurar apoyos en una semana de definiciones, donde el Gobierno necesita mostrar cohesión interna y capacidad de avanzar con proyectos sensibles en el Congreso.