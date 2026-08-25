Gobernadores norteños preparan nueva cumbre para pulir el acuerdo por zona cálida con Nación

Tras llegar a un acuerdo con Nación por zona cálida, los gobernadores norteños preparan una nueva cumbre con el objetivo de pulir la letra chica del texto y lograr un documento de consenso entre todas las jurisdicciones . El mismo contempla tarifas eléctricas subsidiadas para regiones cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las 10 provincias que conforman el Norte Grande.

El encuentro fue confirmado por el tucumano Osvaldo Jaldo, quien anticipó que viajará a Buenos Aires para participar de una agenda de reuniones con otros caciques del NOA para “dar continuidad a la formalización de esto de los subsidios para la energía en el norte de la provincia”.

“Ya se va a firmar el instrumento, donde vamos a participar las 10 provincias que hemos venido gestionando”, indicó Jaldo. También sostuvo que también se reunirá con el jefe de Gabinete, Diego Santili.

Otro jefe provincial de la región consultado por el medio Ámbito confirmó las conversaciones. "Estamos trabajando", aseguró.

El miércoles, el economista Bernard Appy, arquitecto de la reciente reforma tributaria en Brasil, ofrecerá una charla en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ministros de Hacienda de las provincias. Se espera, además, presencia de gobernadores.