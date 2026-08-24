Se quitó la vida José Figueroa, condenado por asesinar a su esposa en 2023

En la tarde del lunes 24 de agosto, se dio a conocer la noticias del suicidio de José Eduardo Figueroa, el hombre imputado como autor del femicidio de su pareja, Mercedes Kvedaras, en un barrio privado de la provincia de Salta en 2023.



Según informó la prensa de la Policía de Salta, el hombre se habría ahorcado en su celda en el penal de Villa Las Rosas, donde estaba cumpliendo la cadena perpetua a la que había sido condenado el pasado 30 de abril. El CIF se encuentra trabajando en el lugar para realizar las pericias pertinentes y poder llevar a cabo todas las investigaciones correspondientes.

El femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrió el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado salteño El Tipal. Figueroa fue imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de quien fuera su esposa.