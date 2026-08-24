Metán: Imputaron a un hombre de 26 años por el femicidio de su pareja

El fiscal penal Nicolás Rodríguez López, interino en la Fiscalía Penal 1 de Metán, imputó de forma provisional a un hombre de 26 años como autor del delito de homicidio cuadruplemente calificado por la relación de pareja, por mediar violencia de género, por alevosía y por ensañamiento.

Durante la audiencia de imputación fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido, mientras se cumplen las medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

El fiscal Rodríguez López señaló que durante la semana se recibirán testimonios en sede fiscal y que se analizarán las imágenes secuestradas de una cámara de seguridad particular, ubicada en la zona donde se habría producido la agresión.

Adelantó que para garantizar el avance de la investigación, solicitará en los próximos días la prisión preventiva del imputado para evitar los riesgos procesales de entorpecimiento y de fuga.