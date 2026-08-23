Nuevo femicidio en Salta: Falleció una joven atacada en la vía pública

Luego de ser trasladada a la ciudad de Salta para una mejor atención de su grave estado, la joven murió y en las próximas horas se realizará la audiencia de imputación a su pareja como principal sospechoso.

Tras ser asistida y estabilizada en su cuadro de salud, fue trasladada al hospital San Bernardo de la ciudad de Salta, donde falleció por la gravísimas lesiones que había sufrido.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 21, cuando la mujer y su pareja habían concurrido a un local bailable y tras una discusión, el hombre de 26 años la habría agredido con golpes de puño y con un elemento contundente en la zona de la cabeza, para luego retirarse del lugar y dejarla tendida en la vía pública.

Alrededor de las 4 de la mañana, el sospechoso se presentó en una dependencia policial, informando lo sucedido y se procedió a su demora. Los efectivos concurrieron al lugar señalado y localizaron a la joven mujer herida y se le brindó atención sanitaria.

Según informó Rodríguez López, el hombre se encuentra en calidad de detenido y será imputado este lunes, luego de realizar el control de legalidad. En tanto, se dispuso que se realice la autopsia de la mujer en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en Salta y se brinde asistencia y contención a sus familiares.