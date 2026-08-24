Sancionaron a 87 conductores por alcoholemia positiva

La Subsecretaría de Seguridad Vial refuerza el trabajo preventivo en la provincia con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y promover cambios de conducta en quienes circulan por la vía pública.

Durante el fin de semana, la Policía de Seguridad Vial controló 10.524 vehículos en puntos fijos y móviles ubicados en rutas provinciales y nacionales, además de calles de distintas jurisdicciones.

En ese marco, se detectaron 1168 infracciones a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Asimismo, se realizaron 5999 test de alcoholemia, de los cuales 87 resultaron positivos y derivaron en las correspondientes sanciones.

La Policía de Seguridad Vial continúa con los operativos de prevención en toda la provincia, con el propósito de reducir la siniestralidad vial, fortalecer la seguridad en el tránsito y detectar situaciones que requieran la intervención de las fuerzas de seguridad.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación