En guardias hospitalarias capitalinas fueron asistidos más de 2100 pacientes

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 21 hasta las 8 del lunes 24 de agosto, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 252 pacientes, de los cuales 51 fueron hospitalizados. Hubo 89 prestaciones de ginecología, 89 atenciones de obstetricia y 33 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 598 pacientes, de los cuales 28 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 81 por patologías respiratorias, 74 por gastroenteritis, 101 traumatismos varios, 1 por convulsiones, 6 por accidente de tránsito, 2 por mordedura de perro y 1 por quemaduras.

Hubo 41 nacidos vivos: 17 hombres y 24 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 790 consultas. De los cuales 613 fueron ambulatorios y 159 hospitalizados.

Hubo 136 personas accidentadas, de las cuales 66 fueron por siniestros de tránsito:

47 motociclistas

5 ciclistas

4 automovilistas

8 transeúntes

2 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 41 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 60 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 185 pacientes durante el fin de semana, 164 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 9 por derivación y 12 por accidente; de los cuales 0 por arma blanca, 3 por accidente de tránsito, 0 por agresión, 2 mordedura de perro y 7 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 274 personas y 10 fueron hospitalizadas por neumonía grave, infecciones urinarias, abdomen agudo, asma, epoc e hipertensión arterial. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 82 por infección respiratoria aguda y 13 gastroenteritis. También se registraron influenza, hipertensión arterial, accidente potencialmente rábico y neumonías.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 36 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes mellitus y diabetes tipo 2.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 25 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 370 atenciones prehospitalarias y recibió 1453 llamadas entre las 7 horas del viernes 21 y las 7 del lunes 24 de agosto.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.