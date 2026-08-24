Las Panteras ganaron y se quedaron con la Copa Salta

En un microestadio Delmi con lleno total, Las Panteras vencieron ayer 3 a 0 a la selección femenina de vóley de Perú y se quedaron con la Copa Salta. El sábado se impusieron por el mismo resultado y hoy jugarán el tercer y último partido en Salta a partir de las 15.

La copa fue entregada por la presidenta de la Agencia Provincial Salta Deportes, Claudia Vásquez, acompañada por el entrenador de Los Infernales Vóley, Marcos Milinkovic, y el presidente de la Federación Salteña de Vóley, Rodolfo Bouhid.

Vásquez destacó el acompañamiento del público a los grandes eventos y “esto nos permite la motivación de niños y jóvenes a la práctica deportiva, como así también genera un impacto económico”.

La funcionaria indicó que continúa el trabajo para fortalecer el vóley en cada rincón salteño y para traer estos eventos de jerarquía.

“Salta es el eje del norte argentino y seguiremos avanzando para que siga en la agenda nacional de los grandes eventos porque contamos con infraestructura, logística, hotelería, gastronomía y un gran equipo para albergar estos grandes eventos y estar a la altura de las circunstancias”.

El entrenador de Las Panteras, Facundo Morando, agradeció al Gobierno de la Provincia. ”Queremos agradecer a la Agencia Provincial Salta Deportes por brindarse a pleno con nuestra delegación y no dudamos en venir a Salta sabiendo que es un lugar bello y la gente te cubre de forma cálida. Trajimos a todo el equipo que buscará estar en el próximo mundial y conseguir puntos para estar en los Juegos Olímpicos.

La selección argentina femenina de Vóley enfrentará hoy nuevamente a la selección de Perú desde las 15 en el Microestadio Delmi para cerrar su gira por tierra gaucha.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación