La Catedral de La Plata es la gran campeona del Mundial de Catedrales

La Catedral de La Plata se consagró como la gran ganadora del “Mundial de Catedrales” tras imponerse en la final ante la Catedral de Santa María del Fiore, de Florencia, Italia, con un contundente 93% de los votos.

El certamen fue organizado de manera a través de Instagram por la cuenta internacional @documentales_de_bolsillo y movilizó a miles de usuarios durante sus distintas etapas. El templo platense obtuvo más de 54 mil votos en la final y superó ampliamente a uno de los monumentos religiosos más reconocidos de Italia.

Para llegar a la definición, la Catedral de La Plata dejó en el camino a otros históricos templos europeos. Entre sus triunfos más destacados se encuentran la victoria ante Notre Dame de París, a la que eliminó con el 63% de los votos; el Duomo de Milán, que quedó afuera con el 82%; y la Catedral de Colonia, Alemania, frente a la que consiguió el 93% de los sufragios.

Durante la competencia, los usuarios destacaron la monumentalidad del templo platense, su estilo neogótico, sus vitrales y su particular ubicación frente a Plaza Moreno, en pleno Eje Fundacional de la Ciudad.

La Catedral de la Inmaculada Concepción comenzó a construirse en 1884 y fue inaugurada en 1932. Diseñada por Pedro Benoit en estilo neogótico, tiene 112 metros de altura y es la iglesia más alta de Argentina. Su construcción incorpora materiales de la región y elementos inspirados en la identidad nacional.