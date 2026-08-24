Empleadas domésticas: ¿Cuánto costará la hora de limpieza en septiembre de 2026?

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispuso un esquema de actualizaciones salariales para empleadas domésticas, acordado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El cronograma contempla incrementos mensuales decrecientes: 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre. A ese esquema se suma la incorporación progresiva al salario básico de una suma no remunerativa que se pagará por única vez junto con los sueldos de agosto.

Del comunicado oficial se desprende que todos los aumentos, desde agosto hasta diciembre, se aplican sobre los salarios mínimos conformados de julio de 2026, que funcionan como referencia fija para el cálculo de cada suba sucesiva.

Con el 1,8% que se aplicará en septiembre, el Personal para tareas generales, donde se contemplan los trabajadores dedicados a la limpieza, cobrará aproximadamente $3.871,87 por hora con retiro y $4.144,32 sin retiro, mientras que el salario mensual será de $475.001,19 con retiro y $523.998,96 sin retiro.

En tanto, la categoría Supervisor pasará a cobrar $4.603 por hora con retiro y $5.007,81 sin retiro. El salario mensual de esta categoría quedará en $574.213,77 con retiro y $635.342,02 sin retiro.

Para el Personal para tareas específicas, el valor hora será de $4.379,51 con retiro y $4.767,28 sin retiro, con un salario mensual de $536.135,67 con retiro y $592.568,94 sin retiro.

En el caso de los Caseros, por una cuestión lógica, sólo se contemplan los valores sin retiro. En ese caso, la hora quedará en $4.144,32 y el mensual en $523.998,96.

La categoría Cuidado de personas tendrá un valor de $4.144,32 la hora con retiro y $4.599,99 sin retiro, con un mensual de $523.998,96 con retiro y $579.654,92 sin retiro.