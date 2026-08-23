en 2026, el 33% de las reproducciones de folclore en Argentina pertenece a la Generación Z

Según Spotify, las reproducciones crecieron más de 31.000% desde el 2013 y, en lo que va del 2026, el 33% de las reproducciones del género en Argentina corresponde a la “Generación Z”, frente al 30% en 2025.
SociedadHace 1 díaprensaprensa

MWYH2ACNA5EDBHORB3ZGXNSSAE

Referentes históricos como Mercedes Sosa, Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y Los Manseros Santiagueños conviven en sus escuchas con artistas modernos y propuestas que cruzan el folklore con sonidos contemporáneos.

Milo J es uno de los protagonistas de este encuentro entre tradición y nuevas audiencias, ya que participa en 4 de las 8 canciones del género más escuchadas por la Gen Z en Spotify, con temas propios y colaboraciones junto a referentes como Soledad y Silvio Rodríguez. Al mismo tiempo, fenómenos culturales como ¡FAlklore! reflejan una nueva etapa, en la que los cruces entre artistas, generaciones y estilos abren oportunidades para redescubrir el catálogo y acercarlo a nuevos públicos.

Actualmente, las reproducciones de folklore argentino atraviesan distintas provincias del país y, en lo que va del 2026, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, junto con Tucumán y Salta en el norte, Mendoza en Cuyo y Neuquén en la Patagonia, acumulan el mayor consumo en Spotify.

En ciudades como Buenos Aires, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Rosario y Salta encabezan el ranking de ciudades con mayor escucha, seguidas por La Plata, Corrientes, Neuquén, Mar del Plata y San Juan.

Con estos datos, Spotify muestra una fotografía de un género que honra sus raíces mientras continúa transformándose y sus grandes referentes siguen encontrando nuevos oyentes y una nueva generación está construyendo su propia relación con el folklore argentino.

Te puede interesar
Boletín de noticias