Nuevo curso de Manipulación de Alimentos

La Municipalidad de Salta invita a la comunidad a participar de una nueva edición del curso de Manipulación de Alimentos, una instancia de formación fundamental para quienes se dedican a la producción y venta de productos comestibles. Esta capacitación tiene como objetivo principal brindar conocimientos sobre las normas esenciales de higiene y seguridad, permitiendo que los emprendedores puedan desarrollar sus actividades evitando riesgos para la salud de los consumidores.

El curso se dictará en modalidad presencial, en dos encuentros prácticos de dos horas cada uno, donde los participantes aprenderán técnicas clave para manipular alimentos. Al finalizar la formación, los asistentes que cumplan con la totalidad del programa obtendrán su certificado habilitante, un documento indispensable para quienes buscan profesionalizar su emprendimiento y cumplir con la normativa vigente.

Los participantes deben ser mayores de 18 años. La formación se llevará a cabo en el centro vecinal de barrio Vélez Sarsfield, ubicado en Avenida Vélez Sarsfield 97, frente al Pasaje Bedoya. Los encuentros están programados para el viernes 28 de agosto y el martes 8 de septiembre, en el horario de 10 a 12.

Para formar parte de este curso, los interesados pueden inscribirse a través de WhatsApp al número 3872222975.