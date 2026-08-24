Se espera la habilitación del primer tramo de la Autopista del Valle de Lerma a fin de año

Tras el recorrido que hizo por la obra de la autopista del Valle de Lerma, el jefe de Gabinete Sergio Camacho anunció que el primer tramo de este nuevo camino (entre las rutas provinciales 23 y 24) estaría habilitado a fin de año y el canal pluvial estará en condiciones de derivar el agua durante la próxima temporada estival, aunque continué en ejecución.

El Gobierno de Salta invierte fondos propios en la construcción de la autopista, obra estratégica para mejorar la conectividad del área metropolitana y de las localidades del Valle de Lerma, que además incorpora una infraestructura hidráulica clave para prevenir anegamientos e inundaciones durante los períodos de lluvias.

“Por decisión del gobernador Gustavo Sáenz estamos asistiendo a una obra importantísima que se hace con recursos propios; también es justo decir en este mensaje que esta obra no significa que el interior de la provincia, el interior profundo no tenga obra”, remarcó Camacho.

A lo largo de la traza hay obreros y maquinarias trabajando en diferentes frentes. “Se va avanzando en todos los en todos los rubros de la obra, perfectamente dentro de lo que significa el plan de obra”, informó Camacho, quien fue acompañado por el director de Vialidad, Gonzalo Macedo.

En el tramo comprendido entre la ruta 24 y la ruta 23 ya pueden observarse los trabajos correspondientes a la base y sub base de las cuatro calzadas que tendrá la autopista, además de los accesos, calles laterales y los distintos nudos derivadores que integrarán el nuevo sistema vial. En los 22 kilómetros que tendrá la traza, están previstos siete nudos derivadores que permitirán ordenar los accesos y mejorar la circulación en los distintos puntos, mientras que las calles laterales garantizarán la movilidad local.

Obra hidráulica

Uno de los puntos centrales del recorrido fue el canal colector pluvial, que actualmente se encuentra en plena ejecución y en sectores avanzados de hormigonado. La infraestructura permitirá captar y derivar los excedentes de agua que genera inconvenientes durante las lluvias intensas en la zona, contribuyendo también a aliviar el sistema de la ruta nacional 68.

El canal alcanzará aproximadamente 22 metros de ancho en su tramo final, lo que permitirá incrementar su capacidad de evacuación. “Esperamos que la próxima temporada estival nos encuentre con el canal en plena ejecución, pudiendo ya evacuar y evitar estas inundaciones”, dijo el jefe de Gabinete.

Camacho explicó lo complejo de esta obra de envergadura. El avance requiere, además, resolver intervenciones complementarias vinculadas a servicios e infraestructura existente como la modificación de gasoductos, líneas de media y alta tensión, además de la nueva postación y el cerco perimetral de distintos sectores.