Suman 13 los casos de hepatitis A en la provincia

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 31, comprendida entre el 2 y el 8 de agosto.
Hepatitis Virales
En lo que va del año se confirmaron por laboratorio 13 casos de hepatitis A en la provincia. Durante la última SE hubo un nuevo caso en Capital.
El departamento San Martín concentra el 61,5% de los casos, con 8 notificaciones; Capital 3 casos, Cafayate 1 y Rivadavia 1.
Actualmente, permanecen en estudio 2 casos sospechosos, correspondientes a La Caldera y Rosario de Lerma, respectivamente.
Además, 20 casos fueron descartados tras la investigación epidemiológica y los estudios de laboratorio correspondientes.
Existe una vacuna contemplada en el Calendario Nacional de Inmunización para prevenir esta enfermedad, que se da al año de vida.
Además del inmunizante, una forma efectiva de prevenir la hepatitis A es implementar medidas de higiene, como lavarse las manos después de ir al baño o cambiar pañales y antes de preparar o ingerir alimentos.
Enfermedades inmunoprevenibles
- No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 3 casos
- Se registraron 2 casos de varicela. El acumulado anual es de 303.
- No se han notificado nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 12 casos
- No hubo casos de sarampión.
- No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.
- No se han confirmado nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 39 casos.
- No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades zoonóticas
- Hubo 1 nuevo caso de araneismo en la última SE. Acumulado: 14 casos
- Se ha notificado 1 caso de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 272 casos
- No hubo nuevos casos de ofidismo. Acumulado: 53 casos
- Se han notificado 21 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). De ellos 8 se registraron en el departamento Capital, 8 en San Martín y 5 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 575 casos
- No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos
- No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 22 casos
- Se notificó un nuevo caso de hidatidosis. Acumulado: 18 casos
- No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 19 casos
- No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso
- No hubo casos de psitacosis.
- No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
- Salmonelosis: No se han notificado nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 29.
- Botulismo: No se registraron casos.
- Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3
- Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso
- Diarrea aguda: se registraron 688 casos en la SE 31. El acumulado de casos es de 33.775
Virus respiratorios
- En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
- Enfermedades Tipo Influenza: 448 casos – Acumulado: 19.819
- Bronquiolitis en menores de 2 años: 198 casos – Acumulado: 4818
- Neumonía: 215 casos – Acumulado: 5490
- COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 11
La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.
Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 123 pacientes hospitalizados, de los cuales uno requirió internación en cuidados intensivos.
No se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
- Se han notificado 2 nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 12 casos.
- No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.
- No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.
- No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 11 casos
- No se notificaron casos de micosis profunda.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación