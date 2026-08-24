La UNSa prepara un operativo de cobertura sanitaria preventiva para los peregrinos del Milagro

La Universidad Nacional de Salta, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, prepara una nueva edición del proyecto “Cobertura Sanitaria Preventiva al Peregrino del Milagro”, una iniciativa que busca acompañar y brindar atención sanitaria a quienes participan de las peregrinaciones en el marco de las festividades del Señor y la Virgen del Milagro.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Posgrado, Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y cuenta con la participación de docentes, graduados, estudiantes avanzados, profesionales y nodocentes de las carreras de Nutrición, Enfermería y Medicina.

La secretaria de Posgrado, Investigación y Extensión, Lic. en Nutrición Paula Costas, explicó que “el proyecto se desarrollará nuevamente a partir de la experiencia del año pasado y que contempla una primera etapa de promoción y prevención de la salud, con especial participación de estudiantes y profesionales de Nutrición”.

En esta instancia se trabajará principalmente sobre inocuidad alimentaria, hidratación y buenas prácticas de manipulación de alimentos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la época y la preparación y distribución de alimentos que realizan distintos sectores de la comunidad para acompañar a los peregrinos.

Tres nodos de atención

El operativo sanitario tendrá presencia en tres puntos estratégicos: Plaza 9 de Julio, Cerrillos y Sargento Suárez, donde equipos interdisciplinarios brindarán atención de acuerdo con las necesidades de cada grupo de peregrinos.

Entre las acciones previstas se encuentran el control de presión arterial, atención y curación de lesiones en los pies, hidratación y detección de situaciones que requieran derivación. En Cerrillos se trabajará articuladamente con el hospital de referencia, mientras que en Sargento Suárez se coordinarán las derivaciones con las áreas operativas de Capital. En la Plaza 9 de Julio, el trabajo se realizará en articulación con SAMEC.

Asimismo, se prevé una capacitación previa junto al SAMEC sobre primeros auxilios y atención de situaciones específicas vinculadas al tránsito de peregrinos.

“Es un trabajo articulado hacia adentro y hacia afuera y una oportunidad muy importante de vinculación con el medio, que permite visibilizar la formación y el trabajo, sobre todo la impronta comunitaria que tiene nuestra Facultad de Ciencias de la Salud”, señaló Costas.

La experiencia desarrollada durante el Milagro 2025 contó con la participación de más de 100 estudiantes y más de 30 profesionales, entre docentes, graduados y profesionales jubilados. A partir de las evaluaciones realizadas, los participantes destacaron especialmente la posibilidad de desarrollar un aprendizaje situado, poniendo en práctica los conocimientos disciplinares en contacto directo con la comunidad.

Una experiencia de formación y servicio a la comunidad

La iniciativa busca fortalecer el trabajo interdisciplinario y brindar a los estudiantes una experiencia práctica en territorio, integrando conocimientos académicos con el abordaje humano y comunitario que requiere la atención de los peregrinos.

En esta nueva edición, la Facultad incorporará los aprendizajes de la experiencia anterior y reforzará las acciones de promoción y prevención, con el objetivo de anticipar situaciones de riesgo y mejorar la atención durante las jornadas de peregrinación.

Para sostener el operativo, la Facultad de Ciencias de la Salud también solicitará la colaboración de la comunidad mediante la donación de agua embotellada, gasas, antisépticos, vendas y toallitas femeninas, entre otros insumos necesarios para la atención. La convocatoria y el detalle de los elementos requeridos serán difundidos próximamente por los canales institucionales de la Facultad.