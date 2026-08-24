Javier Milei: “Voy a ir por la reelección, estoy haciendo el mejor gobierno de la historia”

El Presidente defendió su gestión e insistió en que “es una ridiculez que el 80% de los argentinos no llegan a fin de mes”. Aclaró que Fernando Cerimedo, exasesor detenido en Bolivia, “no forma parte” de su espacio político. “No tiene vínculo con nosotros de ningún tipo”, manifestó.
PolíticaHace 23 horasPrensaPrensa
Milei

El presidente Javier Milei confirmó su intención de buscar la reelección en las elecciones presidenciales de 2027, al volver a defender su gestión ante las críticas por el rumbo económico. Además, aclaró que el consultor político Fernando Cerimedo, quien le dio asistencia en comunicación digital en elecciones pasadas y ahora se encuentra detenido en Bolivia supuestamente por intentar matar a su novia, Nadia Beller, no forma parte de su espacio.

Durante una entrevista concedida a radio Mitre, tras su participación este viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario, el mandatario afirmó: “Voy a ir por la reelección, si estoy haciendo el mejor gobierno de la historia. ¿Cómo no voy a intentar la reelección?”.

“Si los argentinos quieren seguir con el camino de la prosperidad, progreso y bienestar, me van a elegir a mí. Si quieren el otro modelo, el de la decadencia, bueno, serán los argentinos los que decidan si progresan o se hunden. Es futuro versus pasado. Es progreso versus decadencia. No hay tanto problema”, remarcó.

Al referirse a ese escenario político, Milei subrayó que la situación actual difiere de la campaña electoral de 2023, cuando su candidatura era vista como improbable y señaló que su mensaje se basaba en promesas. “Ahora soy una montaña de hechos y promesas cumplidas. Ahora es más fácil”, indicó.

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