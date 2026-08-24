Javier Milei: “Voy a ir por la reelección, estoy haciendo el mejor gobierno de la historia”

El presidente Javier Milei confirmó su intención de buscar la reelección en las elecciones presidenciales de 2027, al volver a defender su gestión ante las críticas por el rumbo económico. Además, aclaró que el consultor político Fernando Cerimedo, quien le dio asistencia en comunicación digital en elecciones pasadas y ahora se encuentra detenido en Bolivia supuestamente por intentar matar a su novia, Nadia Beller, no forma parte de su espacio.

Durante una entrevista concedida a radio Mitre, tras su participación este viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario, el mandatario afirmó: “Voy a ir por la reelección, si estoy haciendo el mejor gobierno de la historia. ¿Cómo no voy a intentar la reelección?”.

“Si los argentinos quieren seguir con el camino de la prosperidad, progreso y bienestar, me van a elegir a mí. Si quieren el otro modelo, el de la decadencia, bueno, serán los argentinos los que decidan si progresan o se hunden. Es futuro versus pasado. Es progreso versus decadencia. No hay tanto problema”, remarcó.

Al referirse a ese escenario político, Milei subrayó que la situación actual difiere de la campaña electoral de 2023, cuando su candidatura era vista como improbable y señaló que su mensaje se basaba en promesas. “Ahora soy una montaña de hechos y promesas cumplidas. Ahora es más fácil”, indicó.