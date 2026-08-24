Javier Milei vuelve a Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete
Después de pasar varios días de trabajo en la residencia de Olivos, el presidente Javier Milei vuelve a la Casa Rosada para encabezar una nueva reunión de gabinete y una cumbre con los legisladores nacionales de La Libertad Avanza.
El propio Milei confirmó la convocatoria al encuentro este fin de semana en declaraciones a Radio Mitre, donde además aclaró que su relación con Patricia Bullrich “es excelente”. La afirmación buscó despejar cualquier ruido político tras las recientes declaraciones de la legisladora donde advirtió que el Ejecutivo necesita “más velocidad” en los resultados para que estos repercutan en la percepción general. En ese sentido, el mandatario sostuvo que mantiene un diálogo fluido con su exministra de Seguridad. Y aseguró que tiene un vínculo de “admiración, de afecto, de compañerismo”.
A su vez, el Presidente dio por lanzada la campaña electoral, ratificó que irá por la reelección y planteó que su gobierno “cumple las promesas que hizo y además está dando resultados”. Por otro lado, destacó la baja de la inflación como principal logro para “que la economía crezca, que los salarios mejoren, que la pobreza baje”, ante los reclamos recientes por el estado de la economía.