Javier Milei vuelve a Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete

El primero de los encuentros está programado para este lunes desde las 10 y será la primera cita de Milei con sus ministros desde el pasado 9 de julio, luego del Tedeum en la Catedral Metropolitana, destinado a ordenar prioridades después del recambio en la jefatura de Gabinete y relanzar la mesa política.

El propio Milei confirmó la convocatoria al encuentro este fin de semana en declaraciones a Radio Mitre, donde además aclaró que su relación con Patricia Bullrich “es excelente”. La afirmación buscó despejar cualquier ruido político tras las recientes declaraciones de la legisladora donde advirtió que el Ejecutivo necesita “más velocidad” en los resultados para que estos repercutan en la percepción general. En ese sentido, el mandatario sostuvo que mantiene un diálogo fluido con su exministra de Seguridad. Y aseguró que tiene un vínculo de “admiración, de afecto, de compañerismo”.

A su vez, el Presidente dio por lanzada la campaña electoral, ratificó que irá por la reelección y planteó que su gobierno “cumple las promesas que hizo y además está dando resultados”. Por otro lado, destacó la baja de la inflación como principal logro para “que la economía crezca, que los salarios mejoren, que la pobreza baje”, ante los reclamos recientes por el estado de la economía.