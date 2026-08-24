¿Asueto o feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina?

“No está definido aún, pero algo se va a hacer. Se está analizando bien”, sintetizaron a este medio en Balcarce 50, a poco más de dos meses de la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia católica, que recorrerá la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

Según explicaron a este medio desde la Conferencia Episcopal Argentina, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, dio su compromiso de estudiar el tema en la reunión interdisciplinar que encabezó el martes pasado. “Nosotros creemos que es necesario, porque si las misas son en la calle y en la semana, algún tipo de asueto se va a necesitar”, consideró una fuente eclesiástica.

En esa reunión en la Casa Rosada, participaron por parte del Ejecutivo los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano); Pablo Quirno (Cancillería); y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. Completaron la lista de asistentes el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach -en representación de la Santa Sede-; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y un grupo de la Conferencia Episcopal Argentina encabezado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita.