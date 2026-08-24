En el hospital Arturo Oñativia se realizaron dos trasplantes renales en la última semana

En el hospital Arturo Oñativia se hicieron dos trasplantes de riñón en la última semana, con la participación directa de 20 profesionales, entre cirujanos, nefrólogos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, radiólogos, personal de hemoterapia y microbiología, auxiliares de transporte, técnicos y choferes.

Ambas intervenciones se realizaron el miércoles 19, destacando que cada operativo tuvo una duración superior a las 24 horas. Los riñones trasplantados correspondieron a donantes cadavéricos.

Desde el inicio de este año, ya se efectuaron 19 trasplantes renales en ese nosocomio.

Cabe destacar que, en la Argentina, por ley, se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o no haya dejado constancia expresa de su oposición.

La institución sanitaria es referente en la atención de patologías renales en la provincia y, desde 2011, realiza este tipo de intervenciones a pacientes carentes y a aquellos que cuentan con cobertura social.

En 15 años de funcionamiento de este dispositivo, casi se triplicaron las intervenciones, aumentando significativamente la capacidad operativa para llevar a cabo este procedimiento. En el 2011 se realizaron 10 trasplantes de riñón y, en 2025 fueron 40, es decir, un incremento del 300%.

El trasplante es la última instancia de la enfermedad renal crónica. En el hospital Oñativia se hace tratamiento preventivo con los pacientes y, si no se logra mejorar la función del riñón, se llega a la hemodiálisis y/o al trasplante de ese órgano.

Esta intervención mejora la calidad de vida y la sobrevida del paciente, es decir, que vive más y mejor, por lo que mientras más rápido se haga la intervención, será mejor para la persona.

Actualmente hay más de 250 pacientes en el Centro de Diálisis del nosocomio y en los dispositivos operativos en Orán, Tartagal, Cafayate y Joaquín V. González, quienes están bajo tratamiento dialítico tres veces a la semana.

Atención profesional

El hospital Arturo Oñativia cuenta con un equipo de nefrólogos que atienden por consultorio externo.

Los nefrólogos son médicos que se especializan en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades renales, como inflamación de los riñones, enfermedad renal crónica o cáncer.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación