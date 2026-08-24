Operativos de identificación en Cachi, Rivadavia Banda Sur y Capital

La titular de la Subsecretaría del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, organismo que depende de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia, informó que durante la próxima semana se realizarán operativos de identificación en distintos puntos del interior y de la Capital de la provincia.

En el interior, las actividades se llevarán adelante en los municipios de Cachi y Rivadavia Banda Sur.

En Cachi, el operativo se desarrollará este lunes 24, mañana martes 25 y el miércoles 26 de agosto, en la oficina del Registro Civil ubicada en el edificio municipal, sobre avenida Martín Miguel de Güemes s/n.

En Rivadavia Banda Sur, las actividades comenzarán este lunes 24 y mañana martes 25 de agosto en el edificio municipal. Continuarán el miércoles 26 en la localidad de Santa Rosa y finalizarán el jueves 27 y viernes 28 de agosto en la localidad de La Unión.

En estos operativos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Capital

En el ejido capitalino se realizarán operativos de identificación en la Unidad Penitenciaria N° 1, donde los internos e internas que estén en condiciones de realizar trámites identificatorios podrán acceder a este servicio. La actividad se desarrollará desde este lunes 24 hasta el miércoles 26 de agosto.

El jueves 27 y viernes 28, los agentes del Registro Civil estarán en el Centro Integrador Comunitario del barrio Solidaridad, ubicado en Manzana 414, en la esquina de las avenidas Fortín Juan Manuel Cedolini y Fortín Angastaco.

En este operativo, los turnos se entregarán a partir de las 9 de la mañana, por orden de llegada.

Costos y medios de pago

Desde principios de marzo, los valores de los trámites de identificación registraron una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Los nuevos montos son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la modalidad exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito o débito, o billeteras virtuales.

Además, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte el tiempo estimado es de 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a las personas que necesiten tramitar alguno de estos documentos tener en cuenta los plazos de demora, ya que se han registrado numerosos reclamos relacionados con la entrega de algunos ejemplares.