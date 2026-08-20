Temblor en Chile: Se registró sismo de magnitud 4.8

Un sismo de magnitud 4.8 sacudió a Chile este miércoles 19 de agosto de 2026 a las 23:09 horas (hora local). El epicentro, se registró en la ciudad de San Antonio, exactamente a 100 kilómetros de la localidad y tuvo una profundidad de 197 kilómetros de acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN).

El CNS también detalló que las coordenadas del epicentro del temblor se registraron a -24.313 grados de latitud y -67.301 grados de longitud.

¿Qué hacer ante un movimiento sísmico?

Tras un terremoto, revisa tu hogar en búsqueda de posibles afectaciones, usa tu celular solo en caso de emergencia, evita saturar las líneas telefónicas, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un temblor puede ocurrir en cualquier instante, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia. Durante un terremoto conserva la calma y encuentra un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no uses los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta. Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.