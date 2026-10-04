Un avión sanitario con seis personas desapareció sobre el Atlántico
Un avión sanitario con seis personas abordo desapareció a primeras horas de este sábado en aguas del océano Atlántico cuando se dirigía desde las islas Bermudas hasta la ciudad de Boston, en Estados Unidos.
La aeronave modelo Gulfstream G100 (matrícula canadiense C-GRJP), operado por la empresa Latitude Air Ambulance, contaba con una tripulación de dos pilotos, dos miembros del equipo médico, el paciente y un familiar.
De acuerdo a medios locales, había despegado del Aeropuerto Internacional de Bermudas el viernes a las 23:41 y se perdió contacto el sábado cerca de la 01:20 tras registrar un descenso abrupto sobre del Atlántico Norte, al sur de la isla de Nantucket, frente a las costas de Massachusetts.
Inmediatamente, la Guardia Costera estadounidense inició un amplio operativo para buscar la aeronave, precisando en las últimas horas que el área de rastreo se encuentra frente a Nantucket, donde se perdió contacto y se desplegaron embarcaciones, medios aéreos y equipos terrestres, sin que se brindaran oficialmente mayores detalles.