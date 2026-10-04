Un avión sanitario con seis personas desapareció sobre el Atlántico

La aeronave modelo Gulfstream G100 (matrícula canadiense C-GRJP), operado por la empresa Latitude Air Ambulance, contaba con una tripulación de dos pilotos, dos miembros del equipo médico, el paciente y un familiar.

De acuerdo a medios locales, había despegado del Aeropuerto Internacional de Bermudas el viernes a las 23:41 y se perdió contacto el sábado cerca de la 01:20 tras registrar un descenso abrupto sobre del Atlántico Norte, al sur de la isla de Nantucket, frente a las costas de Massachusetts.

Inmediatamente, la Guardia Costera estadounidense inició un amplio operativo para buscar la aeronave, precisando en las últimas horas que el área de rastreo se encuentra frente a Nantucket, donde se perdió contacto y se desplegaron embarcaciones, medios aéreos y equipos terrestres, sin que se brindaran oficialmente mayores detalles.