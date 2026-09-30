El Gobierno de Israel aseguró que “un terrorista quería estrellar el avión”

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que el incidente que ocurrió dentro de un avión que iba hacia Tel Aviv fue un intento de atentado terrorista.

“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, aseguró en un comunicado, horas después de que un vuelo aterrizara de urgencia en Arabia Saudita.