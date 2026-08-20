Milei reunirá a empresarios, ministros y gobernadores en el cierre del Council of the Americas

La conferencia organizada por Americas Society/Council of the Americas en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) comenzará a las 8.15. La apertura de la jornada estará a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

A las 9.45 expondrá el ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantuvo una reunión previa con la titular de la entidad, Susan Segal, para analizar los avances de las reformas y las oportunidades de negocios e inversión en la Argentina.