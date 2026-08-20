Milei reunirá a empresarios, ministros y gobernadores en el cierre del Council of the Americas

El mandatario expondrá este jueves en el Hotel Alvear ante el sector privado. Lo acompañarán varios funcionarios del Gabinete y algunos mandatarios provinciales. La Casa Rosada busca despejar dudas sobre la reactivación de la actividad y consolidar el rumbo económico.
PolíticaHace 18 horasPrensaPrensa
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El presidente Javier Milei cerrará este jueves la 23° edición del Council of the Americas en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de detallar el rumbo de su programa y transmitir certidumbre sobre la reactivación económica ante el sector privado.

La conferencia organizada por Americas Society/Council of the Americas en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) comenzará a las 8.15. La apertura de la jornada estará a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

A las 9.45 expondrá el ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantuvo una reunión previa con la titular de la entidad, Susan Segal, para analizar los avances de las reformas y las oportunidades de negocios e inversión en la Argentina.

La presencia del Gabinete ocurre en una etapa donde el oficialismo busca traducir la estabilidad financiera en bienestar social, un aspecto que el propio jefe de Estado sintetizó durante el acto por el aniversario de la muerte de José de San Martín con la frase: "Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor".
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