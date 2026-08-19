Desvío de colectivos por las obras del Plan Vial Norte, sobre Av. Bolivia

Hoy quedaron habilitados estos desvíos ante el avance de las obras del Plan Vial Norte, sobre Avenida Bolivia.
*HACIA EL NORTE:
1C
Av. Bolivia – Superí – Pueyrredón – continuación Boulevard – Rotonda altura Puesto Aguas del Norte – retorna por Boulevard a recorrido habitual.
6AC, Troncal Norte-Sur, H-M., TNO.
Av. Bolivia – Superí – Pueyrredón – continuación Boulevard – Rotonda altura Puesto Aguas del Norte – Av. Bolivia a recorrido habitual.
TSE, 6 Caldera*
Zuviría – C. Forest – Pueyrredón – continuación Boulevard – Rotonda altura Puesto Aguas del Norte – Av. Bolivia a recorrido habitual.
*HACIA EL SUR*
6AC, Troncal Norte-Sur, H-M., La Caldera
Av. Bolivia – primer acceso a B° Pereyra Rozas (Altura puesto Agua del Norte) continuación Boulevard – Pueyrredón – Av. Constitución – Mitre – F. Aguirre - Av. Bolivia a recorrido habitual.
Troncal Sudeste
Av. Bolivia – primer acceso a B° Pereyra Rozas (Altura puesto Agua del Norte) continuación Boulevard – Pueyrredón – Av. Constitución – Mitre a recorrido habitual.