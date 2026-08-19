Fórmula 1: Un piloto se perderá el GP de Países Bajos

Isack Hadjar sufrió una lesión en la muñeca durante una sesión de entrenamiento y es baja para la cita en Zandvoort
 
DeportesHace 18 horasPrensaPrensa
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La escudería Red Bull Racing enfrenta una situación inesperada en la previa del Gran Premio de los Países Bajos. Isack Hadjar, piloto francés de 21 años, sufrió una lesión en la muñeca durante una sesión de entrenamiento y no estará en la cita que se realizará en Zandvoort. Tras confirmarse su ausencia, el equipo apostará por Liam Lawson como reemplazo, quien volverá a compartir equipo con Max Verstappen en una carrera marcada por movimientos y recuerdos recientes dentro de la estructura.

Según reportó De Telegraaf, Hadjar se lastimó la muñeca mientras realizaba ejercicios físicos en el gimnasio, en plena preparación para el fin de semana neerlandés. Horas más tarde, la Fórmula 1 hizo oficial el reemplazo. “Urgente: Isack Hadjar se perderá el Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana debido a una lesión. Liam Lawson lo reemplazará en Red Bull Racing. Esperamos ver a Isack pronto tras una rápida recuperación!“, manifestaron.

El movimiento dentro del equipo principal genera un efecto dominó en la estructura de la marca del energizante. Tras el ascenso temporal de Lawson, su asiento en Racing Bulls quedará en manos del japonés Yuki Tsunoda, quien actualmente se desempeña como piloto de pruebas y reserva. El asiático de 26 años perdió su plaza titular a finales de 2025, cuando fue reemplazado por Hadjar, y desde entonces espera una nueva oportunidad para regresar a la parrilla.

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