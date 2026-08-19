Comenzó la colocación de hormigón en los pilotes del nuevo puente de Santa Lucía

El nuevo puente de Santa Lucía se conectará con la calle Solís Pizarro del barrio San José y brindará una conexión segura y moderna para quienes transiten por la zona. Actualmente se están hormigonando los pilotes.

Estas acciones permitirán sostener la estructura, trasladando el peso del puente hacia las capas más firmes y hondas del suelo y del lecho del río, evitando que la construcción se hunda o ceda.

Estas tareas forman parte de una intervención integral que permitirá contar con una infraestructura más segura, resistente y adecuada para el tránsito cotidiano, mejorando la circulación y la conexión entre distintos sectores de Santa Lucía.

Es importante recordar que el nuevo puente que se construirá tendrá una extensión superior a los 80 metros y demandará un importante trabajo de base y fundación, ya que se construirá sobre el río. Esto implicó la realización de estudios de suelo específicos y el desarrollo de una ingeniería adaptada a las características del terreno.

Asimismo, el nuevo puente contará con cuatro carriles —dos por sentido de circulación—, un carril exclusivo para bicicletas, otro para motos y un paso peatonal iluminado, bajo estándares actuales de seguridad vial e infraestructura.