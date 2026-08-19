Las Leonas le ganaron 2-0 a Escocia

En el Belfius Hockey Arena de Bélgica, el equipo dirigido por Fernando Ferrara se impuso con goles de su capitana, María José Granatto, en el primer cuarto de y Lara Casas en el tercero.

En la siguiente ronda, Argentina jugará un nuevo grupo con el segundo clasificado de su zona (Estados Unidos o Alemania, que jugarán a continuación) más los dos que avancen del Grupo C (Bélgica, España o Irlanda).

Cada equipo avanzará con los puntos obtenidos ante el rival que ya enfrentó en la primera ronda, por lo que a Las Leonas le convendría que clasifique Alemania para comenzar con tres unidades en la nueva zona.

Los dos primeros ubicados en el grupo de la siguiente fase se clasificarán a las semifinales.