Las Leonas le ganaron 2-0 a Escocia

La Selección argentina de hockey sobre césped cumplió este miércoles su primer objetivo en el Mundial que se disputa en Países Bajos y Bélgica: aseguró su clasificación a la siguiente fase después de ganarle a Escocia 2-0 en la tercera y última fecha del Grupo B.
En la siguiente ronda, Argentina jugará un nuevo grupo con el segundo clasificado de su zona (Estados Unidos o Alemania, que jugarán a continuación) más los dos que avancen del Grupo C (Bélgica, España o Irlanda).
Cada equipo avanzará con los puntos obtenidos ante el rival que ya enfrentó en la primera ronda, por lo que a Las Leonas le convendría que clasifique Alemania para comenzar con tres unidades en la nueva zona.
Los dos primeros ubicados en el grupo de la siguiente fase se clasificarán a las semifinales.