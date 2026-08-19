Desde hoy y por 30 días habrá cortes y desvíos en la avenida Bolivia

La Municipalidad informa que desde hoy a partir de las 9 hs se implementarán una serie de cortes y desvíos en la avenida Bolivia, a la altura de la rotonda del Aero Club.

Quienes circulen por la avenida Bolivia y deseen ingresar a la estación de servicio YPF o al supermercado El Milagro deberán hacerlo sólo por la rotonda, por donde también deberán salir.

Este corte especial se implementará por 30 días mientras duren las obras del Plan Vial Zona Norte en el lugar; más precisamente en la colectora donde actualmente se está trabajando entre el nodo vial y la calle N° 1 del barrio Pereyra Rozas.

Es importante remarcar que, el tránsito en la rotonda Bolivia se encuentra totalmente habilitado, no así en el tramo indicado de la colectora.