El SAMEC celebró su 39° aniversario y anunciaron la incorporación de nuevas ambulancias

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) conmemoró este martes su 39° aniversario de servicio a la comunidad con un acto central realizado en su sede operativa. El acto estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, junto al director del SAMEC, Daniel Romero, quienes destacaron el rol estratégico que cumple el organismo en el esquema sanitario provincial y el compromiso diario de sus equipos de trabajo.

Durante su alocución, el ministro Mangione agradeció la labor cotidiana de los trabajadores del organismo y subrayó la magnitud operativa que sostiene el servicio: "Quiero agradecer a todo el equipo del SAMEC, a mis compañeros de trabajo, que ponen el pecho día a día. A veces el SAMEC no se visibiliza y solo se escuchan críticas por demoras, pero detrás de eso hay una demanda enorme. En estos últimos meses se registraron más de 95 mil llamadas, con miles de asistencias presenciales y consultas telefónicas. Es un trabajo que salva vidas".

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria anunció la adquisición de nuevo equipamiento para fortalecer el parque automotor provincial: "Vamos a incorporar 20 ambulancias más para toda la provincia, de las cuales 5 serán destinadas exclusivamente al SAMEC. Se trata de unidades de alta complejidad, incluyendo una 4x4. El objetivo de este proyecto de salud es llegar a cada rincón con un servicio federal e igualitario, como nos pide el gobernador Gustavo Sáenz, renovando un parque automotor que históricamente estuvo muy castigado".

Por su parte, el director del SAMEC, Daniel Romero, remarcó la vocación del personal de emergencias y realizó un balance del último año de gestión: "Es un verdadero honor estar al frente de esta institución y compartir las jornadas con personas de semejante vocación de servicio. En este periodo nos hemos enfocado en ordenar los aspectos administrativos, la optimización de guardias y la capacitación continua de nuestros equipos".

Romero también se refirió al esquema de recupero de costos que comenzó a implementar el organismo para contribuir a la sostenibilidad operativa: "Iniciamos el proceso de recupero de costos para colaborar con el sostenimiento del sistema en un contexto económico complejo, logrando una facturación de 30 millones de pesos desde mayo a la fecha. Nuestro foco principal sigue siendo mantener el instrumental, las ambulancias y al recurso humano altamente capacitado para responder ante la creciente demanda en incidentes viales y derivaciones de urgencia".

Balance operativo

En lo referente a la dinámica operativa, el SAMEC articula su labor de manera continua mediante un esquema integral de respuesta prehospitalaria. Las demandas ingresan a través del Sistema de Emergencias 911 y son clasificadas mediante protocolos de triage, lo que permite despachar móviles terrestres equipados con instrumental de soporte vital o brindar contención y resolución médica inmediata por vía telefónica. A este despliegue se suma la coordinación de los operativos de evacuación aérea ante cuadros críticos o siniestros viales de magnitud, garantizando la articulación directa con los centros hospitalarios de cabecera.

Este esquema operativo se vio reflejado en los registros de enero a julio, período en el que se contabilizaron 95.681 llamadas al 911, de las cuales se concretaron 19.272 asistencias presenciales —con un promedio de 107 intervenciones diarias— y 12.529 consultas médicas resueltas por teléfono. A su vez, se llevaron a cabo 150 vuelos sanitarios, de los cuales un 60% correspondió a pacientes pediátricos (con un 30% a 40% de casos neonatales), permitiendo el traslado intra y extraprovincial de pacientes de alta complejidad y la ejecución de rescates en helicóptero en zonas de difícil accesibilidad geográfica.

Durante la jornada se realizó la entrega de reconocimientos al personal recientemente jubilado, en agradecimiento a sus años de compromiso, como así también distinción al personal que se destacó por su trayectoria y vocación de servicio. Como cierre del festejo, las autoridades y el equipo presente cantaron de manera simbólica el tradicional feliz cumpleaños. La ceremonia contó con la presencia de todo el personal de la institución, directores y gerentes de hospitales de la capital, y el secretario de Seguridad, Ignacio Vílchez.

Sobre la historia del SAMEC

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) fue creado en 1987 bajo la gestión del exgobernador Roberto Romero, entonces denominado Centro de Emergencias de Salta, con el objetivo de dar una respuesta rápida, organizada y profesional a las urgencias médicas.

Desde su nacimiento, el SAMEC se consolidó como un servicio pionero en el país, incorporando ambulancias de alta complejidad, capacitación constante y protocolos de actuación que marcaron un antes y un después en la salud pública de Salta. A lo largo de casi cuatro décadas, su compromiso con la comunidad le permitió transformarse en un modelo de atención de emergencias reconocido a nivel nacional.