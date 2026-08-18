Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
Fin de semana: 61 conductores con alcoholemia positiva
LocalesHace 18 horasPrensa
Las fiscalizaciones se realizaron durante el fin de semana en distintos puntos estratégicos de los 14 distritos de prevención. Se infraccionó a más de 1200 personas, de las cuales 61 eran conductores con alcoholemia positiva.
La subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo operativo y preventivo realizado este fin de semana por efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial en puntos estratégicos de los 14 distritos de prevención.
En ese contexto, la Policía Vial controló 12013 vehículos y realizó 5062 test de alcoholemia.
Se detectó e infraccionó a 1213 personas, de las cuales 61 eran conductores alcoholizados. Fueron sancionados severamente.
De esta manera, la Policía de Salta continúa fortaleciendo el trabajo preventivo y de control en rutas y zonas urbanas de la provincia mediante distintos dispositivos operativos, con el objetivo de promover una conducción responsable y reducir la siniestralidad vial.
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