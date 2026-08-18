Detuvieron en Bolivia a un exasesor de Javier Milei

Detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, que fue asesor del presidente Javier Milei, e investigan si planificó un ataque a balazos contra su expareja. Se trata del consultor político especializado en comunicación digital, que prestó servicios al Gobierno. A Cerimedo lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando estaba por viajar a la Argentina.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lo arrestaron en la madrugada y lo trasladaron a dependencias de la entidad para tomarle declaración, luego del ataque a balazos a la abogada y activista política, Nadia Beller, el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra.

La mujer recibió tres disparos por dos personas que llegaron en moto al lugar donde estaba. Los agresores estaban vestidos como repartidores de entregas a domicilio, con casco, y les dispararon a quemarropa a Beller. Además amenazaron con armas a un repartidor, al que le robaron la moto, y se fugaron.

A la expareja de Cerimedo la trasladaron de emergencia a la Clínica Las Américas, donde el equipo médico determinó que debían operarla. Se encuentra estable, con diagnóstico reservado.

Beller fue candidata a diputada en 2019 por el Movimiento al Socialismo (MAS), aunque luego se fue del espacio referenciado en el expresidente de Bolivia, Evo Morales, del que se volvió muy crítica.