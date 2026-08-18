Detuvieron en Bolivia a un exasesor de Javier Milei

Detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, que fue asesor del presidente Javier Milei, e investigan si planificó un ataque a balazos contra su expareja. Se trata del consultor político especializado en comunicación digital, que prestó servicios al Gobierno. A Cerimedo lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando estaba por viajar a la Argentina.
La mujer recibió tres disparos por dos personas que llegaron en moto al lugar donde estaba. Los agresores estaban vestidos como repartidores de entregas a domicilio, con casco, y les dispararon a quemarropa a Beller. Además amenazaron con armas a un repartidor, al que le robaron la moto, y se fugaron.
A la expareja de Cerimedo la trasladaron de emergencia a la Clínica Las Américas, donde el equipo médico determinó que debían operarla. Se encuentra estable, con diagnóstico reservado.
Beller fue candidata a diputada en 2019 por el Movimiento al Socialismo (MAS), aunque luego se fue del espacio referenciado en el expresidente de Bolivia, Evo Morales, del que se volvió muy crítica.