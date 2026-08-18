Se realizará un operativo de Salta Libre de Cataratas en la zona sudeste

En el marco del programa “Salta Libre de Cataratas”, la Municipalidad de Salta y la Fundación Saravia Olmos realizarán un operativo de atención oftalmológica destinado a vecinos de la ciudad que necesitan acceder a una evaluación y tratamiento para cataratas.

La jornada se llevará a cabo hoy martes 18, desde las 15, en el CIC Santa Cecilia, ubicado en Martín Fierro esquina Juan Darienzo, donde los vecinos pueden acercarse para ser evaluados por profesionales.

Los requisitos para acceder al programa son ser residente de la ciudad de Salta, tener 55 años o más, no contar con obra social y presentar la negativa de ANSES, ya que la iniciativa está destinada a personas sin cobertura de salud.

Para consultas y mayor información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 387 2266201.