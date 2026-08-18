Se realizará un operativo de Salta Libre de Cataratas en la zona sudeste

La Municipalidad de Salta, junto a la Fundación Saravia Olmos, llevará adelante una nueva jornada de atención destinada a personas mayores de 55 años que no cuentan con obra social. La actividad será hoy martes 18, a las 15, en el CIC Santa Cecilia, ubicado en Martín Fierro esq. Juan Darienzo.
 
LocalesHace 19 horasPrensaPrensa
salta-libre-de-cataratas-3-768x512

En el marco del programa “Salta Libre de Cataratas”, la Municipalidad de Salta y la Fundación Saravia Olmos realizarán un operativo de atención oftalmológica destinado a vecinos de la ciudad que necesitan acceder a una evaluación y tratamiento para cataratas.

La jornada se llevará a cabo hoy martes 18, desde las 15, en el CIC Santa Cecilia, ubicado en Martín Fierro esquina Juan Darienzo, donde los vecinos pueden acercarse para ser evaluados por profesionales.

Los requisitos para acceder al programa son ser residente de la ciudad de Salta, tener 55 años o más, no contar con obra social y presentar la negativa de ANSES, ya que la iniciativa está destinada a personas sin cobertura de salud.

Para consultas y mayor información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 387 2266201.

Te puede interesar
8455-hasta-el-domingo-se-vive-en-salta-la-79-expo-rural-20230818112938

Mañana comienza la Expo Rural Salta 2026

prensa
LocalesHace 9 horas
Ministerio de Producción y Minería Noticias de Salta Producción 18/08/2026 14:15Del 19 al 23 de agosto el tradicional evento reunirá a productores, cabañeros, empresas y al público general con una propuesta que combina actividad productiva, tradición y opciones recreativas para toda la familia.
Boletín de noticias