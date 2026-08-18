Los autos históricos del Gran Premio YPF de Baquets iniciarán su recorrido desde Salta
Salta se prepara para ser la cabecera de salida del Gran Premio YPF de Baquets los próximos 22 y 23 de agosto, un emblemático itinerario que conectará a la provincia, Jujuy, Tucumán, Catamarca, y La Rioja con la participación de más de 40 automóviles históricos y un centenar de competidores. De cara al inicio de la prueba, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por la directora de Grandes Eventos, Mercedes Ortiz de Rosas; el coordinador del Ente Salta Turismo, Fernando García Soria; referentes de Seguridad Vial y del Centro de Coordinación Operativa (CCO); y el organizador Carlos Viña.
A lo largo del encuentro se definieron los esquemas de logística, los circuitos urbanos y los dispositivos de tránsito orientados a garantizar el desarrollo seguro de toda la agenda. En ese marco, Ortiz de Rosas destacó la relevancia de la cita: "Estas iniciativas fortalecen la promoción de la ciudad y dinamizan la economía local. Trabajamos en conjunto para ofrecer una estructura de primer nivel, por lo que evaluamos realizar una exhibición en el Cabildo Histórico y sumar al Parque del Bicentenario como punto de permanencia para que vecinos y visitantes disfruten la experiencia”.
Dicha propuesta cultural y recreativa revaloriza el patrimonio automovilístico, impulsa la actividad comercial, integra a la región, y consolida a Salta como sede estratégica de grandes eventos nacionales.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación