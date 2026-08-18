Los autos históricos del Gran Premio YPF de Baquets iniciarán su recorrido desde Salta

Los próximos 22 y 23 de agosto, el circuito convocará a más de 40 vehículos emblemáticos y 100 participantes en un itinerario que unirá a la provincia, Jujuy, Tucumán, Catamarca, y La Rioja.
LocalesHace 19 horasPrensaPrensa
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Salta se prepara para ser la cabecera de salida del Gran Premio YPF de Baquets los próximos 22 y 23 de agosto, un emblemático itinerario que conectará a la provincia, Jujuy, Tucumán, Catamarca, y La Rioja con la participación de más de 40 automóviles históricos y un centenar de competidores. De cara al inicio de la prueba, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por la directora de Grandes Eventos, Mercedes Ortiz de Rosas; el coordinador del Ente Salta Turismo, Fernando García Soria; referentes de Seguridad Vial y del Centro de Coordinación Operativa (CCO); y el organizador Carlos Viña.

A lo largo del encuentro se definieron los esquemas de logística, los circuitos urbanos y los dispositivos de tránsito orientados a garantizar el desarrollo seguro de toda la agenda. En ese marco, Ortiz de Rosas destacó la relevancia de la cita: "Estas iniciativas fortalecen la promoción de la ciudad y dinamizan la economía local. Trabajamos en conjunto para ofrecer una estructura de primer nivel, por lo que evaluamos realizar una exhibición en el Cabildo Histórico y sumar al Parque del Bicentenario como punto de permanencia para que vecinos y visitantes disfruten la experiencia”.

Dicha propuesta cultural y recreativa revaloriza el patrimonio automovilístico, impulsa la actividad comercial, integra a la región, y consolida a Salta como sede estratégica de grandes eventos nacionales.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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