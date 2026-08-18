Javier Milei declaró el secreto militar sobre el sistema de armas de la Fuerza Aérea

El Gobierno estableció el secreto militar sobre la exportación de material vinculado al sistema de armas incorporado por la Fuerza Aérea Argentina (FAA), una decisión que amplía el alcance de la información y los elementos clasificados relacionados con los equipos adquiridos para la defensa nacional.

La disposición quedó formalizada mediante el Decreto 735/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y comprende partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento. Según los fundamentos de la norma, se trata de material sensible que requiere un tratamiento especial y el debido resguardo de la información.

La exportación de esos elementos estará vinculada, entre otras actividades, a tareas de mantenimiento y actualización del sistema de armas. La decisión se tomó luego de que el 30 de marzo de 2026 comenzaran las actividades de vuelo del sistema incorporado en el Área Material Río IV.

La nueva clasificación se suma a una serie de medidas adoptadas desde 2024 en torno al programa de incorporación de los 24 aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca.

En abril de 2024, el Poder Ejecutivo había dictado el Decreto 370/2024, mediante el cual declaró secreto militar la operación contractual correspondiente a la adquisición original del sistema de armas. Posteriormente, en septiembre de ese año, el Decreto 807/2024 extendió la clasificación a la contratación de obras de infraestructura y a la importación de material relacionado con la llegada de los aviones al país.