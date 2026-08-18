Fin de semana largo: En Salta hubo un impacto económico estimado de $2.247.908.350

Durante el fin de semana largo, la ciudad de Salta ofreció una variada agenda de actividades pensadas para todos los públicos, generando diferentes espacios de encuentro y disfrute tanto para quienes visitaron el destino como para los vecinos.

Entre las propuestas destacadas se encontraron la final del Duatlón Regional, que reunió a deportistas y público en una jornada de competencia; “Música por el Camino de la Fe”, La Pachamama de los Niños, una nueva edición de “Expresarte”, entre otras.

Además, el Teleférico San Bernardo fue escenario de una jornada especial por el Día del Niño, con actividades destinadas a las infancias y acceso gratuito para niños menores de 12 años. A estas propuestas se sumaron diferentes actividades culturales, recreativas y gastronómicas que formaron parte de la agenda del fin de semana.

Durante estas jornadas también estuvo presente la Brigada de Anfitriones Turísticos, que recorrió y se ubicó en puntos estratégicos de la ciudad para brindar información, orientación y asistencia a los visitantes, acompañándolos durante su estadía y facilitando el acceso a las distintas propuestas.

De acuerdo con el avance estadístico del Observatorio de Turismo del Ente de Turismo de la ciudad de Salta, entre el 14 y el 17 de agosto se registraron 8.682 arribos, con una ocupación hotelera promedio del 59% y un impacto económico estimado de $2.247.908.350.