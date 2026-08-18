Milei: "Hoy la libertad enfrenta enemigos internos y externos"

“Por demasiado tiempo la Argentina olvidó la demanda de la libertad y dio por sentado aquello por lo que luchó nuestro general”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que esa pérdida de libertades se produjo “en nombre de ampliar un Estado gigante” y mencionó las restricciones que, a su entender, afectaron la posibilidad de “comerciar, emprender, soñar con un futuro mejor” y cuestionar a quienes ejercen el poder.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto oficial por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín y aprovechó la ceremonia para realizar una fuerte defensa de su programa político y económico. Desde el Monumento al Libertador, en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, sostuvo que la libertad enfrenta actualmente “enemigos internos y externos” y advirtió sobre los riesgos de perderla.
La ceremonia contó con la presencia de los integrantes del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En su discurso, Milei vinculó el legado de San Martín con la defensa de las libertades individuales y cuestionó las políticas que, según planteó, derivaron en un crecimiento excesivo del Estado.
El Presidente sostuvo que la libertad “no es el estado natural de las sociedades” y aseguró que resulta más sencillo para los gobiernos intervenir que desregular. “Es más fácil fijar un precio que dejarlo libre, es más fácil cerrar el comercio que abrirlo, poner regulaciones que desarmarlas”, afirmó.
En otro tramo, vinculó la defensa de la libertad con la necesidad de alcanzar estabilidad y crecimiento económico. “La libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante”, sostuvo, y planteó que la falta de bienestar puede generar las condiciones para que los gobiernos autoritarios avancen sobre las instituciones.