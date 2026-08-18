Milei: "Hoy la libertad enfrenta enemigos internos y externos"

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto oficial por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín y aprovechó la ceremonia para realizar una fuerte defensa de su programa político y económico. Desde el Monumento al Libertador, en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, sostuvo que la libertad enfrenta actualmente “enemigos internos y externos” y advirtió sobre los riesgos de perderla.

La ceremonia contó con la presencia de los integrantes del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En su discurso, Milei vinculó el legado de San Martín con la defensa de las libertades individuales y cuestionó las políticas que, según planteó, derivaron en un crecimiento excesivo del Estado.

“Por demasiado tiempo la Argentina olvidó la demanda de la libertad y dio por sentado aquello por lo que luchó nuestro general”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que esa pérdida de libertades se produjo “en nombre de ampliar un Estado gigante” y mencionó las restricciones que, a su entender, afectaron la posibilidad de “comerciar, emprender, soñar con un futuro mejor” y cuestionar a quienes ejercen el poder.