Karina Milei encabezará una reunión clave con la Conferencia Episcopal por la visita del papa León XIV

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza este martes a las 17 una reunión de trabajo en la Casa Rosada con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El encuentro busca coordinar los preparativos logísticos y de seguridad para la histórica visita del papa León XIV al país.

La mesa de articulación institucional contará con la presencia de los integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita de la CEA. Asistirán el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, junto a los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic para definir los detalles organizativos de las actividades en el territorio nacional.

El trabajo conjunto involucra a ministros del Gabinete como Alejandra Monteoliva en Seguridad, Sandra Pettovello en Capital Humano y Pablo Quirno al frente de Cancillería. Asimismo, participarán funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández.

El Vaticano confirmó que el pontífice recorrerá la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre en el marco de su primera gira apostólica regional. El itinerario del Santo Padre abarcará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba, tras una escala previa en Uruguay y antes de su traslado a Perú.