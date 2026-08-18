Victoria Villarruel: "Estoy preocupada por los argentinos que no llegan a fin de mes"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del gobierno de Javier Milei al expresar su preocupación por la falta de empleo y por las dificultades económicas que atraviesan los argentinos. "Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes", expresó.

Durante su visita a la apertura de la Expo Venado 2026 en la provincia de Santa Fe, la titular del Senado y otrora compañera de fórmula del mandatario nacional le envió un nuevo mensaje al Gobierno y a la oposición al pedirles que se enfoquen en brindarle soluciones a los argentinos que la están pasando mal.

"La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto", expresó en un mensaje en el que, una vez más, la economía del ciudadano común volvió a ser el tema central. "No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción", sentenció.

Para la jefa del Senado, con el potencial que tiene la Argentina "debiera ser un futuro bueno y exitoso". Sin embargo, afirmó que actualmente "tiene muchas complejidades".

Acto seguido elogió a los trabajadores rurales que estaban presentes, pero aprovechó para marcar diferencia con la agenda antindustrialista del Gobierno. "Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina", afirmó.