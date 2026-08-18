El SAMEC conmemora 39 años al servicio de la comunidad

El acto oficial será este martes 18 de agosto a las 8.30 en la sede central, con reconocimientos a la trayectoria de trabajadores jubilados y un posterior simulacro de rescate con víctimas múltiples en el Campo de la Cruz.
 
LocalesHace 23 horasPrensaPrensa
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El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) celebra este año su 39.° aniversario de trayectoria ininterrumpida en la atención prehospitalaria y respuesta ante emergencias en la provincia.

La jornada conmemorativa se llevará a cabo a partir de las 8:30 horas en la sede central del organismo, con un acto oficial que estará encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y el director del SAMEC, Daniel Romero, junto a autoridades provinciales y personal de salud.

Durante la ceremonia central se realizará un repaso por los hitos históricos que consolidaron a la institución como referente en la atención de emergencias sanitarias, además de una entrega de reconocimientos al personal recientemente jubilado en agradecimiento a sus años de compromiso y vocación de servicio.

Posteriormente, como parte de los ejercicios prácticos de preparación y coordinación operativa, los equipos de emergencia desplegarán un simulacro de rescate ante un siniestro vial con víctimas múltiples en el predio del Campo de la Cruz. La actividad pondrá a prueba los protocolos de triage, asistencia prehospitalaria y derivación rápida. 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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