Salta rendirá homenaje este lunes al general José de San Martín

Con motivo de conmemorarse el 176° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, autoridades provinciales participarán de los actos oficiales que se realizarán en el monumento al Libertador, ubicado en el parque San Martín de la ciudad de Salta.
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Autoridades del Gobierno de la Provincia participarán este lunes 17 de agosto del acto conmemorativo por el 176° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, que se realizará en el monumento al Libertador, ubicado en el parque San Martín de la ciudad de Salta.

La ceremonia comenzará a las 10 y contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de las Fuerzas Armadas. Durante el acto se realizará el izamiento de las banderas Nacional y Provincial, se entonará el Himno Nacional Argentino y se colocará una ofrenda floral frente al monumento al General San Martín.

Posteriormente, se realizará un minuto de silencio y una invocación religiosa a cargo del capellán del Ejército. También se pronunciarán palabras alusivas a la fecha, a cargo de un representante del Poder Ejecutivo.

La ceremonia finalizará con la interpretación de la Marcha de San Lorenzo por parte de la Banda de Música.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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