Controlaron un incendio de pastizales en la Ruta Provincial 24

La Secretaría de Seguridad informó que, se logró controlar y extinguir un incendio de magnitud que se registró en un predio de Villa Lola, ruta Provincial 24 altura Hostería de las Nubes, evitando daños en viviendas cercanas y sin personas lesionadas.

Un equipo de la Subsecretaría de Defensa Civil, junto a cuarteles de Bomberos de la Policía y Voluntarios, realizaron las tareas de extinción y enfriamiento en un amplio predio donde resultaron afectadas un total de 6 hectáreas.

Participaron del operativo, dotaciones de bomberos voluntarios de La Silleta, Cerrillos, de Bomberos de la Policía, un camión cisterna de la Subsecretaría de Defensa Civil y personal policial de la subcomisaría San Antonio de Villa Lola.

El trabajo demandó varias horas de trabajo, ya que se consumieron pastizales, restos de podas, residuos y neumáticos en desuso.

Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y reportar cualquier foco ígneo al Sistema de Emergencias 911.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación