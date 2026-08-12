Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial

Los universos de Star Wars y Marvel se encontrarán por primera vez de manera oficial en un evento de crossover que reunirá a personajes de ambas franquicias.
Titulada Star Wars/Marvel: Hope Assembles, la serie limitada estará compuesta por cinco números y comenzará a publicarse en enero de 2027, según informó Entertainment Weekly.
El proyecto estará ambientado en Earth-616, la continuidad principal de los cómics de Marvel.
En esta realidad aparecerán personajes de Star Wars como Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y Chewbacca, quienes compartirán escenario con figuras de Marvel como Capitán América, Viuda Negra, Spider-Man y Hulk.
Del lado de los antagonistas, Darth Vader y el Imperio Galáctico se encontrarán con personajes como Doctor Doom, Thanos y otros integrantes de la galería de villanos de Marvel.
El lanzamiento coincidirá con el 50 aniversario de Star Wars, franquicia creada por George Lucas y presentada originalmente en 1977 con la película que posteriormente pasó a ser conocida como Star Wars: Episode IV — A New Hope.
La historia del nuevo cómic partirá precisamente de los acontecimientos de esa primera película.
Kevin Smith, actor, director y guionista que ha trabajado anteriormente en cómics de personajes como Daredevil, Batman y Green Arrow, estará a cargo del guion. David Marquez, conocido por su trabajo en títulos como Uncanny X-Men y Ultimate Comics: Spider-Man, será el responsable del arte.
Según la premisa de la serie, un acontecimiento que altera la realidad permitirá que los héroes de Earth-616 presencien los sucesos de A New Hope mientras ocurren en la Tierra.
A partir de ese encuentro, los personajes de ambos universos quedarán involucrados en una misma historia.
La serie comenzará con su primer número en enero de 2027 y tendrá una periodicidad mensual.
El proyecto se suma a otros cruces entre franquicias desarrollados recientemente por Marvel. La compañía inició una nueva línea de encuentros con personajes de DC Comics, entre ellos Batman/Deadpool y Superman/Spider-Man.
También aparecen personajes como Obi-Wan Kenobi, Deadpool, Daredevil, Hawkeye, Antorcha Humana, Wolverine, Profesor X, Pantera Negra, R2-D2 y C-3PO.