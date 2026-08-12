Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial

El proyecto reunirá por primera vez de manera oficial a personajes de las dos franquicias y coincidirá con el 50 aniversario del estreno de ‘Star Wars’.
 
SociedadHace 4 horasPrensaPrensa
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Los universos de Star Wars y Marvel se encontrarán por primera vez de manera oficial en un evento de crossover que reunirá a personajes de ambas franquicias.

Titulada Star Wars/Marvel: Hope Assembles, la serie limitada estará compuesta por cinco números y comenzará a publicarse en enero de 2027, según informó Entertainment Weekly.

El proyecto estará ambientado en Earth-616, la continuidad principal de los cómics de Marvel.

En esta realidad aparecerán personajes de Star Wars como Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y Chewbacca, quienes compartirán escenario con figuras de Marvel como Capitán América, Viuda Negra, Spider-Man y Hulk.

Del lado de los antagonistas, Darth Vader y el Imperio Galáctico se encontrarán con personajes como Doctor Doom, Thanos y otros integrantes de la galería de villanos de Marvel.

El lanzamiento coincidirá con el 50 aniversario de Star Wars, franquicia creada por George Lucas y presentada originalmente en 1977 con la película que posteriormente pasó a ser conocida como Star Wars: Episode IV — A New Hope.

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