Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial

El lanzamiento coincidirá con el 50 aniversario de Star Wars, franquicia creada por George Lucas y presentada originalmente en 1977 con la película que posteriormente pasó a ser conocida como Star Wars: Episode IV — A New Hope.

La historia del nuevo cómic partirá precisamente de los acontecimientos de esa primera película.

Kevin Smith, actor, director y guionista que ha trabajado anteriormente en cómics de personajes como Daredevil, Batman y Green Arrow, estará a cargo del guion. David Marquez, conocido por su trabajo en títulos como Uncanny X-Men y Ultimate Comics: Spider-Man, será el responsable del arte.

Según la premisa de la serie, un acontecimiento que altera la realidad permitirá que los héroes de Earth-616 presencien los sucesos de A New Hope mientras ocurren en la Tierra.

A partir de ese encuentro, los personajes de ambos universos quedarán involucrados en una misma historia.

La serie comenzará con su primer número en enero de 2027 y tendrá una periodicidad mensual.