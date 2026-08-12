Buscan a Gonzalo Galván, otro argentino desaparecido en Colombia

La familia de Gonzalo Galván busca desesperadamente al psicólogo argentino desde el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Oriundo de Las Heras, Santa Cruz, el hombre reside en ese país y perdió contacto con sus allegados después del sismo, que dejó más de 200 muertos hasta el momento.

Galván es un psicólogo clínico, investigador y director académico con una reconocida trayectoria internacional. Su trabajo está especializado en áreas de alta complejidad, entre ellas el tratamiento de las adicciones y el trauma.

Hasta el momento, no trascendieron detalles precisos sobre dónde se encontraba al momento del terremoto, una situación que dificulta las tareas para determinar su paradero en las zonas que sufrieron los mayores daños.