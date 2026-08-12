Buscan a Gonzalo Galván, otro argentino desaparecido en Colombia

Galván es un psicólogo clínico, investigador y director académico con una reconocida trayectoria internacional. Su trabajo está especializado en áreas de alta complejidad, entre ellas el tratamiento de las adicciones y el trauma.
Hasta el momento, no trascendieron detalles precisos sobre dónde se encontraba al momento del terremoto, una situación que dificulta las tareas para determinar su paradero en las zonas que sufrieron los mayores daños.
Ante la falta de comunicación, familiares y amigos comenzaron una campaña en redes sociales para intentar reunir cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo. El pedido de información se extendió rápidamente, especialmente en Santa Cruz, donde sus allegados aguardan una señal que permita confirmar que se encuentra a salvo.