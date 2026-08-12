La Ciudad instalará un café y un gift shop dentro de una bóveda del cementerio de Recoleta

El gobierno porteño abrió una licitación para explotar un sector del Cementerio de la Recoleta, donde instalarán un gift shop con venta de comidas y bebidas al paso. La iniciativa se suma a un nuevo servicio de turismo nocturno que permitirá realizar recorridos guiados por el histórico cementerio.

El llamado a licitación pública fue oficializado el jueves 6 de agosto. La Ciudad habilitó al adjudicatario a utilizar y explotar, “con carácter oneroso”, un espacio que hasta ahora ocupaba una bóveda antigua y abandonada.

Con un canon base de $1.600.000, la licitación se extenderá durante cinco años. A su vez, la empresa que gane la licitación deberá entregar al organismo licitante —como mínimo— el 20% de los ingresos brutos que obtenga por explotar el servicio de tours nocturnos.

La bóveda, de 24,55 metros cuadrados cubiertos, fue recientemente restituida al gobierno porteño luego de un procedimiento administrativo. Está ubicada en la sección 17, tablón 201, sepulturas 1 a 12 del cementerio, cerca de la calle Junín. No hay información sobre quiénes fueron los antiguos propietarios del espacio.

A pocos metros del espacio se encuentran el obelisco y el cóndor de bronce que coronan el mausoleo del expresidente Domingo Faustino Sarmiento, junto con el libro Facundo. En la misma sección descansan también otro expresidente, Nicolás Avellaneda, y el escritor Adolfo Bioy Casares.

El expendio de alimentos funcionará bajo la modalidad take away, es decir, con despacho inmediato o elaboración simple. No estará permitida la instalación de mesas ni sillas para que los clientes consuman en el interior del local.

La tienda de regalos, en tanto, ofrecerá “artículos institucionales, publicaciones, piezas gráficas y objetos conmemorativos o turísticos vinculados con la identidad cultural del lugar”, explicaron desde la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, de la que depende la Dirección General de Cementerios. Una vez adjudicado el espacio, será esa dirección la encargada de aprobar los productos que se comercialicen.

En paralelo, el proyecto contempla un servicio de tours nocturnos, que funcionará de jueves a domingo para grupos de hasta 40 personas. Los recorridos estarán a cargo de guías profesionales inscriptos en el Registro de Guías del Ente de Turismo de la Ciudad o que cuenten con un título habilitante.